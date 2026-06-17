تغريم مصر للطيران لصالح راكبين.. والشركة تكشف كواليس الواقعة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام شركة مصر للطيران بتعويض راكبين (زوجين) بمبلغ كبير على خلفية إلغاء رحلة عودتهما من إسطنبول إلى القاهرة وعدم إخطارهما بتعديل موعد السفر.وقررت المحكمة تغريم الشركة قرابة 200 ألف جنيه لصالح الراكبين.من جهتها، كشفت شركة مصر للطيران، كواليس الواقعة، موضحة أن حكما في الدعوى الفرعية لهذا النزاع القضائي صدر لصالحها وأثبت التزامها باتباع جميع الإجراءات والقواعد الدولية المنظمة لتعديل مواعيد الرحلات.وأوضحت الشركة أنها أرسلت الإخطارات اللازمة بشأن تعديل موعد الرحلة إلى شركة السياحة التي أصدرت التذكرتين للراكبين، لكن الشركة الوسيطة لم تقم بدورها بإبلاغهما بالتعديل الذي طرأ على موعد السفر.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بحقوق عملائها، وحرصها الدائم على انتظام تشغيل الرحلات الجوية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإخطار الركاب بأي تعديلات قد تطرأ على مواعيد الرحلات لأسباب تشغيلية أو فنية أو تنظيمية.

وتعود القضية إلى يناير 2023، عندما ألغت الشركة موعد رحلة من أسطنبول إلى القاهرة، وقالت المدعية إنها فوجئت بإلغاء الرحلة وإعادة حجزها على رحلة أخرى في موعد مختلف دون إخطارها، ما ترتب عليه وقوع أضرار مادية وأدبية لها ولزوجها المرافق.

واعتبرت المحكمة أن شركة مصر للطيران ألغت الرحلة لأسباب تجارية، وأجرت تعديلات على نظام الحجز الإلكتروني، ولم يتم إخطار الراكبين بالتغييرات في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية.

المصدر: RT