مصر.. إحالة مصطفى بكري إلى المحاكمة بسبب إسرائيل وساويرس

أعلنت جهات التحقيق القضائية في مصر إحالة الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إلى محكمة الجنح.

وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من السجال الحاد والمشادات الكلامية التي اندلعت بين الطرفين عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، والتي بدأت بنقاش وتلاسن حول الموقف من السياسات الإسرائيلية والأحداث الجارية في المنطقة، وتطورت سريعًا إلى اتهامات متبادلة بالوطنية والعمالة وتصفية الحسابات الشخصية.

تشهد العلاقة بين بكري وساويرس خلافات حادة متكررة حيث تبادلا الاتهامات في مواقف سابقة مثل حريق كنيسة أبو سيفين، والتعليق على أداء الجيش الاقتصادي.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم