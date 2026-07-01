براءة المتهم الثاني في قضية داليا خبيرة التجميل

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، ببراءة المتهم الثاني في قضية اتهام داليا خبيرة التجميل الأردنية، بحيازة مخدر الآيس بمطار القاهرة الدولي، وقضت ضدها بالحبس لمدة 6 سنوات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة داليا أو الهيجاء في القضية رقم 222 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 122 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة.

واتهمت النيابة العامة داليا وائل عاطف أبو الهيجاء أردنية الجنسية محبوسة، السن 24 عامًا، وخليل، أردني الجنسية، 27 عاما ويعمل مورد فحم، لأنهما في يوم 9 يناير 2026 بدائرة قسم شرطة النزهة، شرعا في تصدير جوهر مخدر الميثاميفتامين، قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، بيد أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما بها وضبط المتهمة والجريمة متلبسًا بها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزت الأولى وحاز الثاني جوهر مخدر الميثاميفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

صدى البلد