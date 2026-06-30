بعد شكوى طالبة.. ضبط سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى متهم بتهديد راكبة بسبب الأجرة فى القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شكوى طالبة من تعرضها لواقعة تعدٍ وتهديد من جانب سائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى، بعد خلاف بينهما على قيمة أجرة الرحلة فى القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبسؤالها، أفادت بأنها استقلت، يوم 23 يونيو الجارى، سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، إلا أن قائدها غيّر خط سير الرحلة، وأغلق الأبواب لمنعها من النزول، ثم تعدى عليها بالسب وهددها بالإيذاء بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يقيم بمحافظة الفيوم، وتبين أن له معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد فى أقوال المجنى عليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصري اليوم