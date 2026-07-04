الداخلية تكشف ملابسات فيديو «شرطى البث المباشر»: المتهم مفصول وهدفه أرباح المشاهدات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيًا أنه فرد شرطة، بينما كان يردد ألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية أثناء بث مباشر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص وضبطه، وتبين أنه فرد شرطة مفصول من الخدمة منذ عام 2025، ولا تربطه أى صلة بهيئة الشرطة حاليًا، ويقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بتصوير وبث المقطع المشار إليه، موضحًا أنه ادعى صفته السابقة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصري اليوم