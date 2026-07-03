حقيقة ضبط ملابس داخلية من الذهب بمنزل نائبة عراقية متهمة بالفساد

تداول مستخدمون بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” في الساعات القليلة الماضية صورة ادعوا أنها توثق العثور على مبالغ مالية ضخمة وملابس داخلية مصنوعة من الذهب والمجوهرات بمنزل النائبة العراقية عالية نصيف عند تفتيشه ضمن حملة القضاء على الفساد واسترداد المال العام التي انطلقت في العراق مؤخرا.وحقق الادعاء المتداول تفاعلا وانتشارا واسعين إذ رصد فريق تدقيق المعلومات بالمصري اليوم 6 حسابات مشاركين للصورة بالادعاء ذاته بمجموع مشاهدات بلغت 268 ألف مشاهدة ونحو 20 ألف إعجابا و 698 مشاركة.



حقيقة الصورة المتداولة

تحقق فريق تدقيق المعلومات من الصورة المتداولة ووجد أنها مضللة، فمن خلال الفحص والبحث العكسي تبين أنها لا تعود للعثور على مبالغ مالية ضخمة وملابس داخلية مصنوعة من الذهب والمجوهرات بمنزل النائبة العراقية عالية نصيف عند تفتيشه ضمن حملة القضاء على الفساد واسترداد المال العام التي انطلقت في العراق مؤخرا.

ووجد الفريق ان الصورة المتداولة تتألف من صورتين في الأساس الأولي هي صورة المبالغ المالية الضخمة وهي صورة قديمة متداولة منذ 2020 على أنها توثق ضبط شرطة البصرة نحو مليار و75 مليون دينار من أصل 5 مليارات مُبلغ بسرقتها قبل شهر من ضبطها.

أما عن صورة الملابس الداخلية المصنوعة من المجوهرات في أيضا صورة قديمة ومتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس منذ يناير 2026 دون وصف واضح لطبيعتها.كما فحص الفريق أيضا الصورة باستخدام أداة «hivemoderation»، المتخصصة في كشف الصور المخلقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورجحت الأداة أن تكون الصورة أنشأت بالفعل بواسطة أحد نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 99.9% كما حددت أداة «AI or NOT» مناطق عديدة بالصورة خضعت لتزييف عميق ما يدلل أكثر أن الصورة جرى إنشاؤها بواسطة إحدى نماذج الذكاء الاصطناعي.

حملة ضد الفساد بالعراق

وجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع حملة المداهمات التي نفذتها القوات الأمنية العراقية بحق عدد من النواب والمسؤولين الحاليين والسابقين والتي أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة ومقتنيات ثمينة داخل منازل وممتلكات بعض المتهمين، ومن بينهم النائبة عالية نصيف.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي إن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى إلقاء القبض على 21 متورطاً ضمن عملية وصفها بـ«صولة الفجر».

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن مذكرات القبض أسفرت عن اعتقال 21 متورطاً، في حين لا يزال عدد من الأشخاص هاربين، وتواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث عنهم موضحا أن التحقيقات أثمرت عن كشف شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة.

وأكد أن عملية «صولة الفجر» استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، التي أدلى بها خلال التحقيقات، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية، مشدداً على أن العملية ليس لها علاقة بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل.

المصري اليوم