101 كبسولة كوكايين فى معدتها.. اعتقال أرجنتينية هربت مخدرات داخل جسدها

في حادثة صادمة كشفت مرة أخرى حجم جرائم تهريب المخدرات العابرة للقارات، أوقفت السلطات اليابانية سائحة أرجنتينية تبلغ من العمر 30 عاماً في مطار هانيدا بطوكيو، بعد الاشتباه في قيامها بابتلاع 101 كبسولة من الكوكايين لإدخالها إلى البلاد.

101 كبسولة كوكايين

ووفقاً للتقارير الإعلامية اليابانية، فإن روزا ميكايلا كيبيلدور كانت قد وصلت إلى اليابان قادمة من المملكة المتحدة بمفردها، لكن تصرفاتها المريبة لفتت انتباه موظفي الجمارك، الذين قرروا إخضاعها للفحص بالأشعة، لتكشف الصورة الإشعاعية عن وجود 101 كبسولة على شكل شرانق داخل جهازها الهضمي، ملفوفة بطبقات من البلاستيك ومادة سوداء تشبه المطاط، ويبلغ طول كل كبسولة نحو 5.2 سنتيمترات، محتوية على حوالي كيلوغرام واحد من الكوكايين تقدر قيمته التجزئية بنحو 152,160 دولاراً أمريكياً.

وبعد القبض عليها، اعترفت المتهمة فوراً أثناء التحقيق، وكشفت أن امرأة قابلتها في مهرجان بالأرجنتين هي التي عرضت عليها المهمة، وأنها تسلمت المخدرات في البرازيل وابتلعتها هناك، على أن تتقاضى 7,000 دولار نظير نقلها إلى اليابان.

هذه الواقعة تأتي في سياق تصاعد غير مسبوق في جرائم المخدرات باليابان، حيث كشفت إحصاءات الشرطة الوطنية أن العام الماضي شهد توقيف 415 شخصاً بتهم تتعلق بحيازة الكوكايين، وهو رقم قفز نحو عشرة أضعاف مقارنة بعقد مضى، مما يعكس تنامي الطلب على هذه المادة في السوق اليابانية واستهداف المنظمات الإجرامية للبلاد كوجهة مربحة.

ليست الأولى

وتشبه هذه القضية حادثة أخرى وقعت قبل عام ونصف في إندونيسيا، حين أوقفت سلطات بالي الأرجنتينية إليونورا جارسيا (46 عاماً) في مارس 2025، بعد محاولتها إدخال 324 جراماً من الكوكايين مخبأة في واقٍ ذكري داخل جسدها، وقد اعترفت جارسيا بأنها تسلمت المخدرات في المكسيك من بريطاني الجنسية، وأنها كانت ستتقاضى 3,000 دولار، قبل أن تصدر بحقها محكمة إندونيسيا حكماً بالسجن 7 سنوات.

وترى أجهزة الأمن أن هذه العمليات تعكس تنامي دور منظمات إجرامية أمريكا اللاتينية التي تستهدف أسواق آسيا الناشئة، مع استغلالهن لمسافرات غير مثيرات للشبهات، في محاولة لتجنب المراقبة الأمنية المشددة، لكن التكنولوجيا الحديثة والأشعة تكشف دائماً هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد حياة المهربات أنفسهن قبل أن تصل إلى العدالة.

اليوم السابع