الكويت .. سقوط أذربيجانية متلبسة بممارسة الطب دون ترخيص

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير»، من ضبط مقيمة من الجنسية الأذربيجانية لقيامها بممارسة مهنة الطب دون ترخيص واستغلال مسكنها الخاص في منطقة مدينة جابر الأحمد كمنشأة صحية متكاملة مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عنها إن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهمة باستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات والفحوصات الطبية، إلى جانب إعداد وبيع وتداول خلطات عشبية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث أكدت أعمال البحث والتحري صحة المعلومات الواردة.

وأضافت: تم استصدار الإذن القانوني اللازم، وتشكيل قوة من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمشاركة الشرطة النسائية، والانتقال إلى الموقع، حيث ضبطت المتهمة أثناء ممارستها أعمالا طبية دون ترخيص، وتبين تجهيز المسكن على هيئة عيادة طبية متكاملة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منه لإعداد وتصنيع الخلطات العشبية وتجهيز الملصقات الخاصة به، مشيرة إلى أنه تم العثور في منزل المتهمة على 11.651 دينارا كويتيا وسرير طبي وعدد من الأدوات المستخدمة في الفحص ورداء أبيض ودفتر لتسجيل بيانات المراجعين، إلى جانب أدوية وأدوات ومواد لإعداد الخلطات العشبية والملصقات الخاصة بها.

وذكرت أن المتهمة أقرت بعد مواجهتها بالتحريات بقيامها بإدارة المسكن كمنشأة طبية دون ترخيص وتقديم الاستشارات والفحوصات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5 و30 دينارا كويتيا، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

الأنباء الكويتية