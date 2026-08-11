السجن 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه لـ «مستريح البيض والمزارع»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد، بحبس المتهم أيمن حامد سليمان، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيض والمزارع»، لمدة 10 سنوات مع تغريمة مبلغ مالى قدره 3 مليون جنيه، على خلفية اتهامه بتلقى أموال من عدد من المواطنين بزعم استثمارها فى مشروعات بمجال الدواجن والمزارع مقابل تحقيق أرباح مالية.

وفى وقت سابق، قررت النيابة العامة، التحفظ على أموال المتهم، وزوجتيه، وأبنائه، ومنعهم من التصرف فيها، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه ادعى توظيف الأموال فى مشروعات وهمية، وأن معظم شركاته منشأة حديثًا بلا نشاط حقيقى، ولم يقدم أى إقرارات ضريبية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم، لم يدخل حساباته أى عائد حقيقى من استثمارات، بل كانت مجرد تحويلات وإيداعات من المواطنين، واستغلاله الطمع فى العوائد المرتفعة.

وكشفت التحريات عن ثروة ضخمة لا تتناسب مع نشاط المتهم، وهى عبارة عن 116 فدانًا فى الشرقية ومنشأة القناطر وخلف كمبوند النخيل، ووحدتان سكنيتان بالفيوم، و6 سيارات، وأرصدة بالبنوك تتجاوز 300 مليون جنيه، و16 ألف دولار، وحصل على قروض بضمان شهادات الادخار بنحو 165 مليون جنيه.

المصري اليوم