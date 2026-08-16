وفاة زوج فنانة لبنانية شهيرة صعقًا بالكهرباء في غانا

تعيش الفنانة اللبنانية لورا خليل حالة من الحزن بعد وفاة زوجها المهندس نجيب عقيقى، إثر حادث مأساوى وقع أثناء وجوده فى غانا، تاركًا خلفه زوجته وأبناءهما الثلاثة.

ورحل نجيب عقيقى بعد تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام لبنانية، تسرب تيار كهربائى إلى مصدر للمياه أثناء استحمامه، ما أدى إلى تعرضه للصعقة التى تسببت فى وفاته.

وكان آخر ظهور لنجيب عقيقى، زوج الفنانة لورا خليل، قبل وفاته، من خلال فيديو نشرته زوجته قبل نحو أسبوعين، ظهر خلاله إلى جانبها داخل مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وظهرت لورا خليل فى الفيديو وهى تتحدث عن حركة المسافرين وعودة المغتربين إلى لبنان، معربة عن سعادتها بالأجواء التى شهدها مطار بيروت، ومتمنية أن يعم السلام والاستقرار فى البلاد، بينما ظهر زوجها إلى جانبها، فى آخر ظهور لهما معًا قبل وفاته.

وخيم الحزن على العائلة، حيث سارعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، ابنة شقيقة لورا خليل، إلى نعى خالها الراحل، ونشرت صورته عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت: «ارقد بسلام أيتها الروح الجميلة.. سنتذكرك دائمًا بكل الحب».

ويشار إلى أن لورا خليل بدأت مشوارها الغنائى فى تسعينيات القرن الماضى، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددًا من الألبومات والأغانى، من أبرزها «أهل الغرام»، و«روق أعصابك»، و«حكاية»، كما قدمت أعمالًا بلهجات متنوعة، بينها اللهجة البيضاء والبدوية والشعبية.

وكان أحدث إصداراتها الغنائية فى عام 2025 بعنوان «هسّه»، فيما تستعد حاليًا لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية، ضمن أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.

المصري اليوم