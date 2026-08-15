أسفر عن سقوط 20 قتيلا ومصابا.. الكشف عن سبب الانفجار في مول شهير بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، سبب الانفجار الذي وقع داخل مول تجاري شهير بالقاهرة الجديدة، الخميس، وأسفر عن سقوط 20 قتيلا ومصابا.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع بسبب “انفجار اسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس في القاهرة”.

ولفتت إلى نشوب حريق محدود بداخل المحل، عقب الانفجار وسيطرت عليه قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى حدوث تلفيات بواجهة بعض المحال المجاوره له.

ونفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد بالمول.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع داخل مول شهير بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة، إلى 3 وفيات و17 مصابا، بعدما أشارت حصيلة أولية إلى قتيلين و8 مصابين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم استقبال 17 مصابا ببعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وجار تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديث البيانات أولا بأول وفقا للمعلومات الواردة من غرفة الطوارئ المركزية والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية والجهات الطبية المختصة.

الشرق القطرية