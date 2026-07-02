السعودية: تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، وكذلك العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أنَّ قرار التمديد يأتي ضمن جهودها المستمرَّة لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقديَّة، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظاميَّة خلال المهلة المحددة، في ظل ما رصدته من تفاعل عدد من المنشآت والعاملين مع مبادرة تصحيح الأوضاع، ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أنَّ عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظاميَّة المعتمدة.

جريدة المدينة