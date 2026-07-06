السلطات الليبية توقف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين

أوقفت وحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، 74 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن مركبتين وهم يحاولون التسلل إلى داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت الوحدات في بيان السبت أن جميع المهاجرين من جنسيات أفريقية، وأنه جرى إحالتهم إلى مركز إيواء الواحات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود لتأمين الحدود الليبية وإحكام السيطرة على المسالك الصحراوية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

جريدة المدينة