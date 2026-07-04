القطرية تطلق 3 رحلات أسبوعياً إلى بورتسودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن وصول أولى رحلاتها الجوية إلى مطار بورتسودان في السودان، بما يبرز التزامها تجاه القارة الأفريقية ويعزز قدرتها على الربط الجوي عبر شبكة وجهاتها العالمية.

وبتشغيلها ثلاث رحلات جوية أسبوعياً، تتيح الخطوط القطرية للمسافرين من السودان وإليها ربطاً جوياً سلساً بأكثر من 160 وجهة عبر العالم، وذلك من خلال مطار حمد الدولي مقرّ عمليات الخطوط الجوية القطرية الحائز على أبرز الجوائز العالمية. وانضم كل من سعادة السفير فوق العادة المفوض لدولة قطر لدى جمهورية السودان، السيد محمد إبراهيم تاجر السادة، وسعادة سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر، السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد، إلى الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية، المغادرة من مطار حمد الدولي والمتجهة إلى بورتسودان.

ويُؤكد تدشين الخطوط الجوية القطرية لعملياتها التشغيلية عبر المسار الجديد التزامها الراسخ تجاه القارة الأفريقية؛ فقد بدأت الخطوط القطرية بتسيير رحلاتها الجوية إلى أفريقيا عام 1994، حين أطلقت أولى رحلاتها الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي، لتكون السودان وجهتها الأفريقية الأولى. وستُشغّل الخطوط القطرية رحلاتها الجوية إلى بورتسودان على متن طائرة من طراز إيرباص A320، مجهزة بـ 12 مقعداً لمسافري درجة رجال الأعمال و120 مقعداً للمسافرين على متن الدرجة السياحية. وبإطلاق المسار الجديد، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في أفريقيا إلى 27 وجهة. وتُسيّر الناقلة أسبوعياً ما يقرب من 125,000 مقعد، عبر أكثر من 190 رحلة، إلى القارة الأفريقية.

وفازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة التاسعة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية «سكاي تراكس». وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم لعدة أعوام.

الشرق القطرية