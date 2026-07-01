بدء الترتيبات لزراعة القوقعة لطلاب مدرسة الصم والبكم بأم درمان

وقف مدير الإدارة العامة للطب العلاجي الدكتور محمد أحمد الشيخ اليوم على الترتيبات الخاصة ببدء برنامج عمليات زراعة القوقعة لطلاب وطالبات مدرسة الصم والبكم بأم درمان بدعم من والي ولاية الخرطوم.

وجرى خلال زيارته لمدرسة الصم على عمليات حصر الحالات المستهدفة والاطمئنان على الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ البرنامج، بما يضمن تقديم الخدمة للمستفيدين وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد أحمد الشيخ أن برنامج زراعة القوقعة يمثل خطوة نوعية نحو إعادة دمج الأطفال في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

وأبان أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الخدمات العلاجية التخصصية، وتوسيع فرص الحصول عليها، لاسيما للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح أن الفرق الطبية أكملت الترتيبات الأولية لانطلاق البرنامج، لافتاً إلى أن عمليات زراعة القوقعة ستنفذ وفق أعلى المعايير الطبية، بما يحقق أفضل النتائج للمستفيدين.

وشارك في الزيارة كل من المدير العام لمستشفى الخرطوم للأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد الأمين، ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أم درمان، الدكتورة رشا علي إدريس.

سونا