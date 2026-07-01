جمعية قطر الخيرية تُجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال و400 عملية عيون بالجزيرة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على الأدوار الكبيرة التي إطلعت بها دولة قطر في عودة النظام الصحي بالولاية.

وعبر عن إشادته لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد جمعية قطر الخيرية برئاسة المهندس خالد عبد الله محمد حسين اليافعي مستشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية بتدخلات دولة قطر عبر جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري في مختلف المجالات.

وقطع بأن قطر حكومةً وشعباً جسدت التعاضد والتكاتف والتلاحم بين الشعوب لافتاً لأهمية المشروع والذي نفذته جمعية قطرالخيرية لتوفير مخيمات عمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة للأطفال وعمليات المياه البيضاء للعيون.

من جانبه أعلن مستشار المدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية إجراء 50 عملية قسطرة قلب للأطفال و400 عملية عيون إكراماً للشعب السوداني مؤكداً إستمرار الجهود لدعم المؤسسات الصحية والخدمية بالولاية.

فيما أعلن الدكتور عمر يوسف التاي ممثل وزير الصحة بالولاية أن الدعم القطري للولاية في المجال الصحي تمثل في توفير المعينات والآليات وإجراء العمليات مما ساهم فى جعل الولاية المرجعية الأولى لتقديم الخدمات الصحية بالبلاد مؤكداً أن المنظمات والخيرين عززوا جهود حكومة الولاية في إستعادة النظام الصحي بنسبة كبيرة .

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