توقعات الطقس اليومية للأيام الثلاثة المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى العاشرة من صباح اليوم الاربعاء نشرة عن حالة الطقس للثلاثة ايام القادمة.

وتوقعت الهيئة ان حالة الطقس العامة لليوم الاربعاء تسود أجواء حارة الى حارة جداً اليوم في جنوب وغرب ولاية البحر الأحمر، جنوب ولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، ولايات كسلا, الجزيرة والخرطوم و أجزاء من ولاية القضارف بينما تكون الأجواء حارة في بقية أنحاء البلاد.

وتوقعت بأمطار خفيفة الي متوسطة في أقصى جنوب شرق ولاية القضارف، جنوب ولاية النيل الازرق، وسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، جنوب ولاية غرب كردفان، جنوب و غرب ولاية شرق دارفور، وسط وجنوب ولاية جنوب دارفور، جنوب ولاية وسط دارفور.

نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال، شمال غرب وشمال أواسط البلاد واشارت في نشرتها اليومين الى التهديدات الجوية المتوقعة في الأيام القادمة.

وتوقعت الهيئة انخفاض طفيف في درجات الحرارة في شمال وشمال أواسط البلاد يوم الخميس بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، ومعتدلة في الليل والصباح.

أمطار خفيفة الي متوسطة شرق وجنوب ولاية النيل الازرق، أجزاء متفرقة من ولايتي جنوب وغرب كردفان، جنوب ولاية شرق دارفور، وسط وجنوب ولاية جنوب دارفور وجنوب شرق ولاية وسط دارفور.

نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال، أواسط وجنوب شرق البلاد.

و ستحافظ درجات الحرارة على قيمها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد.

يوم الجمعة من المتوقع هطول امطار خفيفة الي متوسطة في شرق كل من ولايات القضارف سنار والنيل الازرق و أجزاء متفرقة من ولايتي جنوب وغرب كردفان، جنوب ولاية شرق دارفور، وسط وجنوب ولاية جنوب دارفور، جنوب شرق ولاية وسط دارفور، جنوب ولاية غرب دارفور.

ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال وشرق البلاد.

سونا