مجلس إدارة مركز البحر الأحمر الهندسي يناقش مستقبل تحلية مياه البحر وخطط تطوير القطاع

عقد مجلس إدارة مركز البحر الأحمر الهندسي الاستشاري، اليوم، اجتماعه الدوري بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، برئاسة مدير عام الوزارة ورئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد يس شمس، وبحضور أعضاء المجلس، وتشريف مستشار المياه بالولاية، المهندس ناجي عز الدين، إلى جانب عدد من المختصين في مجال تحلية المياه.

وناقش الاجتماع مستقبل تحلية مياه البحر باعتبارها الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي بالولاية، في ظل ما تتمتع به ولاية البحر الأحمر من مقومات طبيعية تؤهلها للاعتماد على البحر كمصدر مستدام للمياه، بما يسهم في سد الفجوة المائية وتلبية احتياجات التنمية.

وبحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بتنظيم ورشة علمية متخصصة خلال شهر يوليو المقبل، لمناقشة واقع محطات تحلية المياه، وسبل تطوير إدارتها وتشغيلها، وتعزيز أنظمة الرقابة وضبط الجودة، والاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية للخروج برؤية متكاملة لتطوير القطاع.

كما ناقش المجتمعون أهمية الترويج للاستثمار في مجال تحلية المياه، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، ووضع خارطة طريق لتطوير القطاع، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه محطات التحلية والحلول المقترحة لمعالجتها، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والجهات العلمية والبحثية، وصولاً إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي ومستدام للمياه، ودعم خطط الولاية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

سونا