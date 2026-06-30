والي سنار يوجه بقيام مدن صناعية وإنتاج بستاني و حيواني بالولاية

بحث والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، مع مفوضية الاستثمار بالولاية المشروعات الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية.

​وتداول الاجتماع حول مخطط (المدينة الصناعية) الجديدة الذي يقع غرب الولاية عقب مصادقة وزارة المالية على تعديل مساحتها من 3 ملايين متر مربع إلى 6 ملايين متر مربع، موجها اﻻجتماع البدء الفوري في تخطيط مدينة الإنتاج الحيواني، وتطوير المنطقة الصناعية والسوق المركزي المشترك للمنتجات البستانية والزراعية بالولاية .

​كما وجه بضرورة مراجعة وحوسبة كافة الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية لتخفيف الأعباء، وإعداد ملف صادرات الصمغ العربي والقوار لعرضه أمام وزارة المالية الاتحادية، مشدداً على طرح قانون مفوضية الاستثمار الجديد في أول إجتماع لمجلس حكومة الولاية ، وتحويل منشآت مشروع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية إلى فرص إستثمارية وفندقية جاذبة.

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