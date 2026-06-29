اتفاق تعاون بين جامعة الجزيرة ومؤسسة مدارك القطرية

وقّعت جامعة الجزيرة ومؤسسة مدارك للبحوث والخدمات الجامعية بدولة قطر عبر تقنية الإتصال المرئي (Google Meet) صباح اليوم إتفاقية تعاون أكاديمي لتعزيز التعاون الأكاديمي والترويج لبرامج الدراسات العليا بكلية الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي .

حيث وقّع عن جامعة الجزيرة الدكتور ربيع أحمد أسد عميد كلية الدراسات العليا ووقّع عن مؤسسة مدارك البروفيسور إبراهيم أحمد محمد الصادق، وتهدف الإتفاقية للترويج لبرامج الدراسات العليا التي تطرحها كلية الإعلام وإستقطاب الدارسين من داخل السودان وخارجه إلى جانب توسيع نطاق التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والبحثية في المنطقة.

وأكد الدكتور ربيع أحمد أسد أن الإتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة لاستقطاب طلاب الدراسات العليا وتعزيز الحضور الأكاديمي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي .

من جانبه أعرب البروفيسور إبراهيم أحمد محمد الصادق عن إعتزاز مؤسسة مدارك بهذه الشراكة مؤكداً حرص المؤسسة على بناء تعاون فاعل مع جامعة الجزيرة بما يسهم في دعم برامج الدراسات العليا وتأهيل كوادر إعلامية تمتلك المهارات والمعارف وفق أحدث معايير الإعلام والاتصال .

فيما رحب عميد كلية الإعلام الدكتور أيمن هاشم عبد الماجد بإبرام الإتفاقية واصفاً إياها بأنها تمثل خطوة إستراتيجية تنسجم مع رؤية الكلية في تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز الانفتاح على المحيطين العربي والدولي معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر عن برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز مسيرة الكلية الأكاديمية والبحثية .

سونا