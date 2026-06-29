الشمالية: 90% نسبة أداء التأمين الصحي خلال النصف الأول من 2026

اكدت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي ان نسبة أداء الصندوق للنصف الأول من العام 2026م بلغت 90% واشارت الي ان التغطية السكانية بالولاية وصلت لأكثر من 83%.

واضافت لدي مخاطبتها اليوم بمباني الصندوق بدنقلا فاتحة أعمال الدورة التدريبية بعنوان فن الكتابة الصحفية والتصوير الاحترافي والتي تنظمها وحدة الإعلام والعلاقات العامة بفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالشمالية وتستهدف مسؤولي الإعلام بالوحدات التنفيذية للصندوق بمحليات الولاية السبع أضافت ان الفترة الماضية شهدت إدخال أكثر من 6 آلاف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي وتسليم البطاقات وتدشين الخدمات لهم ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية وموارد المحليات الذاتية.

وقالت انه وفي محور التغطية الصحية يواصل الصندوق جهوده في تقديم خدماته في 116 مرفق على مستوى المحليات والوحدات الإدارية بجانب تقديم خدمات الحزمة الإضافية في 44 مرفق مؤكدة ان عدد المترددين علي خدمات التأمين ووزارة الصحة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 160 الف متردد فضلا عن تدخلات التأمين المستمرة للنازحين بمعسكري العفاض بمحلية الدبة وشرق دنقلا.

وأشارت إلى ان الدورة التدريبية في مجال فن الكتابة الصحفية والتصوير الاحترافي تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للصندوق القومي للتأمين الصحي لبناء قدرات العاملين وصولا لتحقيق التميز المؤسسي.

وفي السياق أكد مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة بفرع الصندوق الاستاذ حمزة زيادة ان الدورة تجي تحت شعار (جهود متكاملة لرسالة شاملة) وأشار إلى ان الدورة تستمر حتى يوم غد الثلاثاء مشيدا بجهود إدارة الفرع واهتمامه بالإعلام والتدريب.

سونا