البنك المركزي يعلن اكتمال التكامل بين النظام المصرفي الأساسي ونظام الدفع ايصالي

اكد بنك السودان المركزي اكتمال أعمال التكامل بين النظام المصرفي الأساسي لبنك السودان المركزي ونظام الدفع الإلكتروني بوزارة المالية (إيصالي).

وقال أبوبكر الحسين رئيس فريق تبادل المعلومات مع وزارة المالية أن ذلك يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهتين، حيث أصبح تبادل البيانات يتم إلكترونيًا، مع إتاحة معلومات حسابات الحكومة الرئيسية بصورة لحظية ومحمية، الأمر الذي يدعم ويساعد في إدارة الموارد بكفاءة أكبر، ويعزز سرعة ودقة تبادل المعلومات.

ويدعم هذا الإنجاز توجه بنك السودان المركزي نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات التقنية.

وفي الختام تقدم بالشكر والتقدير للفريق الفني الذي بذل جهودًا جبّارة وعمل بروح التعاون والمسؤولية حتى اكتمال الاعمال المطلوبة. وأشار إلى أننا نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات.

سونا