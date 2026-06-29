وزارة الانتاج والمسجل التجاري بالقضارف يبحثان توفيق اوضاع الشركات الزراعية استعدادا للموسم الزراعي الجديد

عقد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، المهندس عمار عبد الله سليمان اليوم اجتماعاً بمكاتب إدارة التسجيلات التجارية بالولاية، مع المستشار العام عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس إدارة التسجيلات التجارية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم وتوفيق أوضاع الشركات والأعمال الزراعية بالولاية.

وتناول الاجتماع الجوانب القانونية الخاصة بتسجيل الأعمال الزراعية، سواء كانت أسماء أعمال أو شركات أو هيئات تعمل في القطاع الزراعي، إلى جانب بحث آليات توفيق أوضاعها في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها السودان، وبصفة خاصة ولاية القضارف.

وأكد الجانبان أهمية قيام لقاء جامع يضم الجهات ذات الصلة لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات الزراعية بشقيها، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الزراعي وتنظيم النشاط الاستثماري بالولاية.

من جانبه أوضح المستشار العام عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس ادارة التسجيلات التجارية بالقضارف أن الاجتماع يهدف إلى توفيق أوضاع الشركات الزراعية من حيث التسجيل واستكمال الإيداعات والإجراءات القانونية الخاصة بها، بالإضافة إلى مراكز الإنتاج والمراكز البيطرية التي تقدم الخدمات للقطاع الزراعي.

وأشار إلى أهمية إعداد سجل وإحصائيات دقيقة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بما يتيح توفير معلومات وبيانات متكاملة عن الشركات المسجلة، خاصة في ظل استعدادات الولاية لاستقبال الموسم الزراعي الجديد.

وأكد عبد القيوم أهمية ولاية القضارف باعتبارها سلة غذاء السودان، مشدداً على ضرورة توفيق أوضاع الشركات بما يسهم في حصولها على التمويل المناسب وتقديم المساندة المطلوبة، إلى جانب نشر الثقافة والوعي القانوني بين العاملين في القطاع الزراعي وحصر الشركات وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها.

من جهته، رحب المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بمبادرة المسجل التجاري بالولاية، مؤكداً أهمية إشراك الجهات المختصة في عمليات توفيق الأوضاع وفقاً لما نص عليه القانون، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص.

كما شدد على أهمية وضع الضوابط المنظمة لاستخدام المبيدات وتهيئة بيئة سليمة تسهم في تحقيق إنتاج وفير، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع كافة الجهات ذات الصلة وتطبيق القوانين، ومؤمناً على قيام لقاء تشاوري جامع لدعم المبادرة وتحقيق أهدافها.

سونا