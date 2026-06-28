ياسر العطا : لن نخذل الوطن وواثقون من تحقيق النصر

أكّد الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة، رئيس هيئة الأركان، أن القوات المسلحة تمضي نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربوع السودان.

وقال لدى تفقده سلاح المدرعات اليوم ومخاطبة الضباط وضباط الصف والجنود، إن القوات المسلحة لديها من الخُطط والتجهيزات ما يكفل لها النصر بعون الله تعالى، مؤكداً أنه سيتم تطهير كامل أرض كردفان ودارفور من دنس التمرد.

وأشاد بالأدوار المتعاظمة التي لعبها سلاح المدرعات ومنسوبوه في حرب الكرامة، مبيناً أن تلك الأدوار ستظل رمزاً للعزة والشموخ والكبرياء لهذا الوطن، مترحماً على الشهداء الذين تسامت أرواحهم إلى عنان السماء.

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أنّ ما تتعرض له البلاد مؤامرة تحيكها قوى الصهيونية العالمية وتديرها عبر عناصر خفية من خلف الكواليس لزعزعة أمن واستقرار شعب السودان، وقال “نحن نقاتل مخلب الشر ودويلته”، مضيفاً بأنّ القوات المسلحة السودانية تقف في وجه هذه المؤامرة يساندها شعبها وستحقق النصر ولن تخذل الوطن والأمة السودانية.

صحيفة السوداني