وفد منظمة العمل الدولية يبحث احتياجات ولاية كسلا في مجال العمل والتدريب

استقبل وزير المالية والقوي العاملة بولاية كسلا الاستاذ موسي محمد اوشيك بمكتبه اليوم الوفد الفني لمنظمة العمل الدولية الذي يزور الولاية حاليا.

وبحث اللقاء أولويات واحتياجات الولاية في مجالات خلق فرص العمل والعمل اللائق والتدريب والتأهيل المهني والحماية الاجتماعية إلي جانب فرص دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية .

وأوضح الأمين العام للمجلس الولائي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية الاستاذ محمد أحمد الحارث أن الزيارة تهدف للوقوف على الاحتياجات الحقيقية وتصميم مشروعات تنموية تسهم في مرحلة إعمار السودان بعد الحرب.

وأكد رئيس الوفد الدكتور عبد المنعم عوض أن الزيارة تأتي للتشاور حول قضايا العمل والتدريب والحماية الاجتماعية والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.

وأكد وزير المالية والقوي العاملة استعداد الولاية للتعاون مع منظمة العمل الدولية وتقديم احتياجاتها والاستفادة من المشروعات التي تسهم في دعم التعافي والتنمية.

سونا