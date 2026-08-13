الفرقة (19) مشاة تحتفل بعيد القوات المسلحة الثاني والسبعين

نظمت قيادة الفرقة (19) مشاة مروي اليوم احتفالاً ضمن احتفالاتها بعيد القوات المسلحة الثاني والسبعين، بحضور قائد قيادة الفرقة اللواء ركن بشير سعيد عبد الله والمدير التنفيذي لمحلية مروي بالإنابة الأستاذ حسن حسين وقائد قيادة الفرقة السادسة مشاة الفاشر اللواء ركن عمر منصور وقائد قيادة القوات المشتركة وقادة الشعب والوحدات وضباط وضباط صف الفرقة (19) مشاة ولجنة أمن المحلية ورئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية لواء ركن (م) وداعة الخير وأعضاء لجنته وبمشاركة عدد من المؤسسات والمواطنين بالمحلية.

وهنأ قائد الفرقة ( 19) مشاة مروي لدى مخاطبته طابور العرض العسكري، هنأ القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه والقادة السابقين وضباط وضباط صف وجنود الفرقة بمختلف الوحدات والتشكيلات والقوات المساندة والمقاومة الشعبية بهذه المناسبة العظيمة التي تحكي للأجيال بطولة واستبسال وتضحيات القوات المسلحة وهي تمضي من نصر إلى نصر حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

معرباً عن شكره وتقديره لوالي الولاية الشمالية وأعضاء حكومته من الوزراء والمدراء التنفيذيين بالمحليات والشركات والمؤسسات ومواطني الولاية الشمالية وكافة الجهات الوطنية الداعمة للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

من جهته نقل المدير التنفيذي لمحلية مروي بالإنابة تهاني وتبريكات المدير التنفيذي للمحلية وفعاليات ومؤسسات ومواطني المحلية للقوات المسلحة وقيادة الفرقة (19) مشاة بذكرى تأسيس الجيش السوداني الثانية والسبعين.

مترحماً على أرواح شهداء معركة الكرامة الذين نذروا أرواحهم من أجل تراب الوطن.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان لحماية وتأمين البلاد وتحرير كل شبر من دنس التمرد.

سونا