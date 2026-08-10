وفد المقاومة الشعبية بدارفور ومبادرة «سند» يتفقد جرحى معركة الكرامة

تفقد وفد مشترك من المقاومة الشعبية بإقليم دارفور ومبادرة «سند» الشعبية، امس الاحد ،جرحى معركة الكرامة بمستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على الأوضاع الصحية للجرحى وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وضم الوفد كلاً من: الفريق حقوقي عيسى آدم سليمان رئيس المقاومة الشعبية بإقليم دارفور، والأستاذ محمد رحمة النور رئيس لجنة الاتصال والتنسيق، والدكتورة اللواء عائشة النور رئيسة مبادرة «سند»، والعقيد عبدالرحيم داؤد طردة، والدكتور بخيت عثمان جبارة، وبدر الدين علي ندي مقرر لجنة الاستنفار بالإقليم.

وكان في استقبال الوفد مدير مستشفى السلاح الطبي الفريق زكريا إبراهيم محمد، الذي قدم تنويراً حول الأوضاع الصحية للجرحى والاحتياجات العلاجية بالمستشفى.

واطلع الوفد خلال الجولة على أوضاع المصابين واستمع إلى احتياجاتهم، كما قدم دعماً عينياً ومادياً لعدد منهم.

وأكد أعضاء الوفد أن رعاية جرحى معركة الكرامة والاهتمام بهم يمثل “واجباً وطنياً وأخلاقياً” لا يقبل المساومة، مشددين على أن تضحياتهم ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب السوداني.

من جانبه، أشاد الفريق زكريا إبراهيم بالدور الذي تضطلع به المقاومة الشعبية ومبادرة «سند» في دعم ومساندة الجرحى، مثمناً المبادرات المجتمعية التي تعكس قيم التكافل والوفاء لتضحيات المصابين.

وأكد الفريق حقوقي عيسى آدم سليمان أن المقاومة الشعبية ستواصل برامجها الداعمة للجرحى وأسر الشهداء، باعتبارها جزءاً أصيلاً من معركة الكرامة حتى تحقيق النصر الكامل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة مبادرات وطنية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز الاهتمام بجرحى العمليات العسكرية، والوفاء لمن بذلوا الدماء دفاعاً عن أمن واستقرار البلاد.

سونا