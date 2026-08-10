مفوض العون الإنساني بسنار يبحث مع وفد الفاو التدخل دعما لصغار المنتجين

إلتقى مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي اليوم بوفد منظمة الزراعة والاغذية الفاو، مؤكدا ان ولاية سنار تأثرت كثيرا بالحرب خاصة المزارعين. مبينا ان ولاية سنار من الولايات الغنية خاصة في الزراعة، مثمنا جهود منظمة الزراعة والاغذية الفاو وتدخلها في ولاية سنار ودعمها للمزارعين والثروة الحيوانية والبستانية، مشيدا بدعمهم لصغار المزارعين، مؤكدا ان ولاية سنار آمنة تماما.

ودعا إلى إلى المزيد من الدعم لصغار المزارعين وتوفير التقاوي وتمكين المرأة في العملية الزراعية لأنها أساس المجتمع، مقدما صوت شكر لمنظمة الفاو ودعمها للعديد من برامج المفوضية مع المنظمات الأخرى، مؤكدا رضاهم عن ما تقوم به منظمة الفاو في ولاية سنار.

من جهتها أكدت أخصائية التمكين الاقتصادي وتنمية المرأة بمنظمة الفاو باميلا بيلا نبامو توكا أن زيارتهم لولاية سنار تشمل المشروعات التي تنفذها الفاو بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار. وقالت إن منظمة الفاو هي المراقب الفني للمشروع وسوف تلتقي بالحكومة والمزارعين لرفع تقرير عن ابرز الاحتياجات والتحديات.

وقالت انه سيتم زيارة مواقع في القطاع المروي وفق موجهات الحكومة تشمل مشروع الرماش الزراعي وهيئة السوكي الزراعية ومن ثم إعداد وثيقة المشروع ورفعها في شهر سبتمبر.

فيما أكد منسق منظمة الزراعة والأغذية الفاو بولاية سنار د.محمد أحمد تبن أن زيارة وفد منظمة الفاو لولاية سنار تعد مكسبا للولاية خاصة في المشاريع المروية ودعم صغار المزارعين.

سونا