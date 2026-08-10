التأمين الصحي بنهر النيل يدعم مستشفى السقاي بأجهزة طبية ومعملية

سلّم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل اليوم مستشفى السقاي دعماً تمثل في أجهزة طبية ومعملية، بلغت تكلفتها الإجمالية 55 مليون جنيه سوداني، ضمن جهود الصندوق لتقوية النظام الصحي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الأستاذ أسامة محمود الهادي، المدير المكلف لفرع التأمين الصحي بالولاية، أن الدعم جاء برعاية كريمة من الدكتور فاروق نور الدائم، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي، مؤكداً استمرار جهود الصندوق في دعم المؤسسات الصحية وتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد بانقا، مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية نهر النيل، بالدعم المقدم لمستشفى السقاي، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به التأمين الصحي في تقوية النظام الصحي، ومؤكداً أهمية التكامل بين التأمين الصحي ووزارة الصحة لتقديم خدمات صحية أفضل لمواطني الولاية.

كما أوضح الدكتور معاوية حسن شبير، مدير إدارة الخدمات الصحية بالصندوق، أن الدعم اشتمل على أجهزة طبية ومعملية تسهم في تعزيز القدرات العلاجية و التشخيصية بالمستشفى.

من جهته، أعرب الأستاذ محمد يس الطيب، مدير الوحدة الإدارية بحجر العسل ممثل المدير التنفيذي لمحلية شندي، عن شكره وتقديره للوفد، مثمناً الدعم المقدم للمستشفى ودور التأمين الصحي في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ودعم النظام الصحي بالمحلية.

سونا