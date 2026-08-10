وزير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن إنشاء مدن إنتاج حيواني وفقاً للمواصفات العالمية

زار وفد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية برئاسة البروفيسور أحمد التجاني المنصوري وزير الثروة الحيوانية والسمكية ولاية الجزيرة اليوم حيث رحبت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة الولاية ممثل الوالي بزيارة الوفد.

وأعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية خلال الإجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بمدني بمشاركة محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى بهدف بحث السبل الكفيلة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية اعلن عزم وزارته إنشاء مدن إنتاج حيواني وفقاً للشروط والمواصفات العالمية وربطها بالجامعات بالولايات.

وقال إن زيارته للجزيرة تهدف للوقوف على الأراضي المقترحة للمدن وتبرئتها وخلوها من النزاعات لتأهيل رجال المال والمانحين للإستثمار في القطاع.

فيما أعلنت الدكتورة عرفة محمود، وزيرة الإنتاج والموارد الإقتصادية استعادة النشاط في القطاع الزراعي والحيواني بالولاية، مؤكدة أن الجزيرة مهيأة للإستثمار في القطاعين بفضل المزايا النسبية والموارد التي تتمتع بها.

وفي السياق أعلن محافظ مشروع الجزيرة إمكانية إدخال الحيوان في الدورة الزراعية وتشغيل مصانع الألبان، وإنشاء نقاط ومراكز لتجميع الألبان بجانب الإستفادة من المساحات وقنوات الري في الاستزراع السمكي.

سونا