تفاهمات بين إدارة المدرسة السودانية الليبية ببنغازي والمجلس التربوي لتعزيز التعاون

عقدت إدارة المدرسة السودانية الليبية بمدينة بنغازي اليوم اجتماعًا مع أعضاء المجلس التربوي، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم العملية التعليمية والتربوية وخدمة مصلحة الطلاب.

وتوصل الاجتماع إلى عدد من التفاهمات التي من شأنها تعزيز الشراكة بين إدارة المدرسة والمجلس التربوي، وفتح صفحة جديدة من التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس المجلس التربوي الأستاذ عبدالله تبن، حرص المجلس على فتح باب جديد للتعاون مع إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التواصل الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار ودعم المسيرة التعليمية بالمدرسة.

من جانبه، رحب مدير المدرسة السودانية الليبية ببنغازي الأستاذ كمال عثمان بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، معربًا عن سعادته بروح التوافق والتعاون التي سادت الاجتماع، ومؤكدًا أن التعاون بين الإدارة والمجلس التربوي يصب بصورة مباشرة في مصلحة الطالب ويسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية أفضل.

وثمّن الأستاذ كمال عثمان جهود أعضاء المجلس التربوي، مشيدًا بدورهم في دعم المدرسة، ومؤكدًا حرص الإدارة على استمرار التنسيق والتواصل مع المجلس.

سونا