صحة الجزيرة تتسلم الدفعة الثانية من أدوية طوارئ الخريف

تسلّمت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم الدفعة الثانية من أدوية الطوارئ، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف لتعزيز جاهزية المحليات لمواجهة طوارئ الخريف الصحية.

حيث أكدت الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة توزيع الأدوية على محليات الولاية وفقاً للاحتياجات، مشيرة الى استمرار الإمداد الدوائي لضمان توفر الأدوية خلال موسم الخريف، معربة عن شكرها لكافة المنظمات لجهودها في مساندة القطاع الصحي بالولاية.

من جانبه أوضح دكتور حبيب الله النور، ممثل المدير العام لوزارة الصحة ومدير الإدارة العامة للصيدلة أن الدعم يأتي في إطار الإستعداد لطوارئ الخريف وتوفير الإحتياجات الدوائية للمحليات، مؤكداً أن الإمداد سيستمر لتغطية جميع المحليات، مع جاهزية الوزارة للتعامل مع الطوارئ الصحية خلال الموسم.

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