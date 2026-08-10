وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الوزارة بدعم التوسع في مؤسسات التعليم العالي

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، بالمضي في إجراءات إنشاء كلية لتنمية المجتمع بمدينة الفاو تحمل اسم المرحوم البروفيسور محمد علي الحاج علوبة، مدير جامعة نيالا السابق، تخليداً لإسهاماته العلمية والأكاديمية وإرثه في تطوير مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لهذا التوجه بما يجسد عطاء الفقيد ويخلد ذكراه في مسيرة التعليم العالي.

وأكد الوزير، خلال لقائه مديرة جامعة القضارف البروفيسور ابتسام الطيب الجاك، اهتمام الوزارة بدعم التوسع في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على استمرار الوزارة في مساندة الجامعات الحكومية وتوفير المقومات اللازمة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

واستمع الوزير اليوم إلى تقرير مفصل حول أداء جامعة القضارف خلال الفترة الماضية، وسير العملية الأكاديمية والإدارية، والجهود التي بذلتها الجامعة لاستقرار الدراسة وتطوير الأداء المؤسسي، كما ناقش مع إدارة الجامعة خططها المستقبلية وبرامجها الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، واحتياجاتها الأكاديمية والفنية، والسبل الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها في خدمة المجتمع.

من جانبها، ثمّنت مديرة جامعة القضارف دعم الوزارة لإنجاز مشروع الطاقة الشمسية بكلية التربية، مؤكدة أن المشروع أسهم بصورة كبيرة في استقرار العملية الأكاديمية. كما استعرضت عدداً من احتياجات الجامعة، شملت توفير أجهزة حاسوب لدعم العملية التعليمية، وإعادة برامج الدراسات العليا بكليتي الطب البيطري والعلوم الزراعية، ودعم الوزارة في تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد المعامل والأجهزة العلمية من جمهورية مصر العربية.

وأوضحت كذلك أن كلية الصيدلة بحاجة إلى استكمال أعضاء هيئة التدريس، فيما تحتاج كلية العلوم التطبيقية بمدينة الفاو إلى تعيين عميد مؤسس للإشراف على انطلاقة الكلية واستكمال بنيتها الأكاديمية والإدارية، معربة عن ثقتها في استمرار دعم الوزارة لتمكين الجامعة من تنفيذ خططها التطويرية.

سونا