مدير وزارة الانتاج بالجزيرة تلتقي مدير البرامج بمنظمة الزراعة والأغذية العالمية

بحثت الدكتورة عرفة محمود المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم مستر ليزلي باركر مدير البرامج بمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) مكتب السودان بحضور شركاء الإنتاج السبل الكفيلة للتعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروع دعم الزراعة والأمن الغذائي المطروح من قبل المنظمة إضافة لإيجاد الآليات المناسبة لاستصحاب القطاع الخاص في تنفيذ البرامج والمشروعات الزراعية بالولاية.

حيث عبرت الوزير المفوض عن شكرها واشادتها بالادوار الكبيرة التي ظلت تقودها منظمة الزراعة والأغذية تجاه قضايا الإنتاج الزراعي واهتمامها بالمنتجين.

وأكدت على العمل المشترك مع المنظمة وكافة شركاء الإنتاج بهدف تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

من جانبه أوضح مدير البرامج بالمنظمة أن زيارتهم تستهدف تنفيذ مشروع دعم الزراعة والأمن الغذائي بالتركيز على ولاية الجزيرة لامتلاكها المقومات الطبيعية التي تؤهلها لتصبح سلة غذاء السودان والعالم.

وأشار إلى أهمية إحكام التنسيق المشترك بين شركاء الإنتاج الزراعي والوزارة والمنظمة لتعزيز فرص تنفيذ المشروعات التي تأمل المنظمة في تنفيذها في الفترة المقبلة.

هذا وقد أمن اللقاء على تكوين آلية تضم كافة الشركاء للتواصل ورفع المشروعات المقترحة لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية.

سونا