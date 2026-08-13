مالية القضارف تبحث مع قيادة الخدمة الوطنية إسناد القطاعات الخدمية وتوفير الدعم المالي للمجندين

التقت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية لولاية القصارف بمكتبها اليوم، قائد الخدمة الوطنية بالولاية، العقيد ركن محمد الحاج مصطفى.

وناقش الاجتماع خطط وبرامج الخدمة الوطنية ومدى انسجامها وتطابقها مع الخطط العامة لحكومة الولاية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة القصوى من طاقات شباب الخدمة الوطنية وتوجيهها لدعم وإسناد قطاعي التعليم والصحة، والقطاعات الخدمية الأخرى بالولاية.

كما تطرق اللقاء إلى أطر التنسيق المشترك مع وزارة المالية للاستفادة من الكوادر الشبابية في تنفيذ برامج إصحاح البيئة، حملات التشجير، وترقية وتطوير الخدمات الأساسية بأحياء المدينة المختلفة.

وفي سياق متصل، بحث الجانبان الترتيبات المتعلقة بتوفير الدعم المالي اللازم لمجندي الخدمة الوطنية، بما يضمن استقرارهم وتمكينهم من أدوارهم الوطنية على أكمل وجه.

وأكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد حرص وزارة المالية على تذليل كافة العقبات وتوفير المطلوب لدعم برامج الخدمة الوطنية، مشيدة بالدور المحوري للشباب في دفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات بالولاية.ط

من جانبه، ثمن قائد الخدمة الوطنية بالولاية، العقيد ركن محمد الحاج مصطفى، اهتمام وزارة المالية وتجاوبها الكبير مع خطط الإدارة، مؤكداً جاهزية مجندي الخدمة الوطنية للإسهام الفاعل في كافة برامج ومشاريع الولاية التنموية والخدمية.

سونا