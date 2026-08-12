اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء تناقش مخرجات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين

​​رأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة د. عوض سلام اليوم اجتماع اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء الذي تم عقده برئاسة قوات الجمارك.

وثمّن الإجتماع الدور الكبير الذي تقوم به قوات الجمارك في دعم وحماية الإقتصاد، وترّحم أعضاء اللجنة على شهداء الواجب من قوات الجمارك الذين استشهدوا مؤخراً أثناء تأدية واجبهم الوطني في مكافحة التهريب.

​وناقش الاجتماع مخرجات وتوصيات ملتقى الأمل لقضايا التعدين (الوثيقة القومية لقضايا التعدين)، والتي تهدف في مجملها إلى النهوض بقطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، والتي تضمنت ضرورة مواءمة التشريعات واللوائح الولائية مع السياسات والقوانين الاتحادية المنظمة لقطاع التعدين، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة المعادن وحكومات الأقاليم والولايات لتحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المعدنية.

​كما تضمنت التوصيات دعم مشروع المسح الجيولوجي الشامل الجاري تنفيذه في مختلف الأقاليم والولايات، باعتباره الركيزة الأساسية لاستكشاف الإمكانيات المعدنية الواعدة بالبلاد.

والعمل على الحد من نشاط التعدين غير المنظم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وضرورة التزام الدولة بوضع استراتيجية واضحة ومحددة تضمن إشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشاريع المسؤولية المجتمعية.

​وأشادت اللجنة الفنية بجهود وزارة المعادن فيما يلي تنظيم قطاع التعدين وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة بالبلاد.

سونا