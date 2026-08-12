وزير الشباب والرياضة: الاحتفالات بيوم الشباب العالمي تركز هذا العام على برامج إعادة الإعمار

أكد البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالات بيوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم 12 أغسطس؛ تأتي هذا العام بصورة مختلفة عن الطابع المهرجاني التقليدي، حيث تركز على قضايا وبرامج تسهم في إعداد الشباب للمشاركة في مرحلة إعادة البناء والإعمار.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن اختيار مدينة الدمازين لتدشين الاحتفالات خلال أغسطس الجاري يجسد رسالة بأن الشباب حاضرون في مختلف مناطق السودان، وقادرون على الإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية وصناعة مستقبل الوطن.

بدوره قال رئيس اللجنة العليا للاحتفال، الأستاذ حافظ إبراهيم، إن بداية الاحتفالات ستكون بالدمازين، فيما ستستضيف العاصمة، بقصر الشباب والأطفال، عدداً من البرامج والفعاليات المصاحبة، التي تتضمن معسكرات شبابية ودورات تدريبية وبرامج تأهيلية وبازار تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وربط طاقاتهم باحتياجات مرحلة التعمير، تحقيقاً لشعار «من التحرير إلى التعمير».

الجدير بالذكر أن الوزارة سيرت صباح اليوم قافلة رياضية إلى مدينة الدمازين برئاسة مدير عام الرياضة، الأستاذ عبدالرحيم الصديق، لتعزيز إسهام الرياضة في عملية البناء المجتمعي بالنيل الأزرق.

سونا