مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يستعرض آثار الخريف والتدخلات الصحية

استمع مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة وبمشاركة المنظمات العاملة بالولاية لتقرير من الأستاذة نجوى محمد مدير قسم الطوارئ، تناولت من خلاله حجم الأضرار التراكمية الناجمة عن فصل الخريف حيث أعلنت عن تأثر 503 أسرة في 57 منطقة على مستوى الولاية وانهيار 206 منزلاً كليا و241 جزئياً إلى جانب تأثر 6 مرافق صحية تأثيرا كليا و23 جزئيا وتسجيل 9 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وأشارت الى التدخلات التي نفذتها وزارة الصحة بالمناطق المتأثرة، والتي شملت توزيع الكلور لتعقيم مياه الشرب وتطهير المراحيض المنهارة وتنفيذ حملات لمكافحة الذباب ورش البرك والمستنقعات، إضافة إلى إقامة جلسات للتوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض.

وتناول الاجتماع تقارير أنشطة عددا من الإدارات الفنية شملت إدارة تعزيز الصحة، وصحة البيئة، وبرنامج مكافحة الملاريا، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وصحة الطفل، وإدارة التغذية.

ودعا الاجتماع الى ضرورة تدخلات المنظمات العاملة بالولاية في مجال مكافحة نواقل الامراض خلال فصل الخريف.

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