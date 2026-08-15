بروفيسور أحمد آدم : الشباب شريك أساسي في حماية البيئة وزيادة الغطاء النباتي

شرف البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة اليوم ، برفقة أعضاء القافلة الرياضية الاتحادية، احتفال وزارة الزراعة والغابات بعيد الشجرة، الذي أقيم أمام قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، بحضور حاكم إقليم النيل الأزرق العمدة أحمد بادي، وقائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء إسماعيل الطيب عباس، وذلك تزامناً مع احتفالات القوات المسلحة بالعيد الـ72.

وأكد البروفيسور أحمد آدم أهمية مشاركة الشباب في برامج التشجير وحماية البيئة، باعتبارهم القوة الأكبر القادرة على قيادة المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تشجيع الشباب للمشاركة في زراعة الأشجار والمحافظة عليها، وربط العمل البيئي ببرامج الشباب والرياضة والتنمية المستدامة.

وقال إن مشاركة القافلة الرياضية الاتحادية في احتفال عيد الشجرة بالدمازين تأتي تأكيداً على أن دور الشباب لا يقتصر على المجال الرياضي، وإنما يمتد إلى قضايا المجتمع والبيئة والإعمار، داعياً الشباب إلى المبادرة والمساهمة في زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد الوزير أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل السودان، وأن مشاركتهم في التشجير تمثل رسالة عملية نحو بناء بيئة أفضل ومستقبل أكثر استدامة.

سونا