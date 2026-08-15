وصول أنابيب مشروع مياه منطقة نوري بمحلية الجبلين

وصلت إلى قرية نوري بوحدة كنانة الإدارية بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض ، صباح اليوم ، أنابيب مشروع خط مياه القرية بطول خمسة كيلو مترات ، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ خلال اليومين القادمين ، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم وعدد من القيادات الشعبية بالمنطقة .

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن المشروع يأتي بدعم من والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى ، الذي كان قد أعلن تبرعه بالأنابيب خلال زيارته السابقة للقرية ووقوفه على محطة المياه.

واكد أن الأعمال ستنطلق من ترعة مشروع كنانة ، مشيدا بجهود أهالي قرية نوري وحرصهم على إنجاح المشروع ، مثمناً مواقفهم الوطنية ، كما أشاد بمتابعة القيادات الشعبية للمشروع وبالدور الذي تضطلع به شركة سكر كنانة في دعم الخدمات بالمناطق والقرى المحيطة بالمشروع .

من جانبه اكد ممثل أهالي قرية نوري الأستاذ عبدالرحمن حسن عوض الله أن وصول الأنابيب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم ظل يراود سكان القرية منذ تأسيسها، معرباً عن سعادة الأهالي ببدء المشروع على أرض الواقع.

ووجه الشكر لحكومة ولاية النيل الأبيض ووالي الولاية لوفائه بالتزامه تجاه مواطني القرية، مشيرا إلى استعداد مواطني القرية للمشاركة في إنجاز المشروع، مبيناً أن شركة سكر كنانة أبدت استعدادها لتوفير الآليات اللازمة لأعمال الحفريات وتنفيذ شبكة الأنابيب الناقلة للمياه.

سونا