أمين عام حكومة الجزيرة يلتقي أعضاء لجنة حصر متأخرات المعلمين والعاملين بالتعليم العام بالسودان

أكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم باعضاء لجنة حصر متأخرات المعلمين والعاملين بالتعليم العام بالسودان برئاسة الأستاذة نجاة الشريف اهتمام حكومة الولاية بقضايا المعلمين.

معلناً دعم حكومة الولاية لجهود اللجنة لأداء مهامها مشيراً إلى أن أعداد المعلمين بالولاية يتجاوز 34 ألف معلما ومعلمة وتستضيف أعداداً كبيرة من طلاب الولايات المتأثرة بالحرب وتشرف على الإمتحانات في المراكز الخارجية.

مستعرضاً جهود حكومة الولاية للوفاء بإستحقاقات المعلمين.

من جانبها إستعرضت رئيسة اللجنة مهام وإختصاصات اللجنة المكونة بقرار من رئيس الوزراء في حصر متأخرات المعلمين والعاملين بالتعليم للأعوام 2023م و2024م وتشمل المرتبات والبدلات والمنح وإستحقاقات المعاشيين.

فيما أشاد الأستاذ رضوان آدم محمد عضو اللجنة بتجاوب حكومة الولاية واهتمامها بقضايا المعلمين .

وقال وجدنا تفاعلاً كبيراً من حكومة الولاية وتسهيلات مقدرة لعمل اللجنة مثمنا جهود الولاية في الوفاء بالتزامات المعلمين رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

سونا