مسؤولة سودانية: نقص التمويل الدولي أبرز عقبات العمل الإنساني

كشفت مسؤولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسودان، سليمى إسحق الخليفة، عن تحديات وشكاوى متزايدة في معسكرات النازحين، مؤكدة أن نقص التمويل الدولي يمثّل إحدى أبرز العقبات التي تواجه العمل الإنساني في السودان خلال المرحلة الحالية.

وقالت الخليفة في حديث نشر اليوم: “إن بلادها طرقت عدة أبواب بحثًا عن حلول لأزمة التمويل”، مؤكدة أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية وتفتح المعابر أمام وصول المساعدات.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية لمعالجة آثار الحرب، ودعم عودة النازحين، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والاستقرار.

جريدة المدينة