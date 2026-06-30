والي الجزيرة يدشن مبادرة الفرقة الأولى مشاة للنظافة وإصحاح البيئة بمدني

دشن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم من أمام محلية مدني الكبرى مبادرة الفرقة الأولى مشاة للنظافة وإصحاح البيئة بمشاركة شرطة الولاية وجهاز المخابرات العامة والمقاومة الشعبية وشركة زادنا ووزارتي التخطيط العمراني والصحة .

وأشاد الوالي بالجهات المشاركة في الحملة مؤكداً أن المبادرات تصب في خدمة المواطن معلناً تعميمها في كل محليات الولاية ولفت لضرورة التخلص الصحيح من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة وقال إن النظافة سلوك بشري .

من جانبه أعلن العميد ركن عبد الناصر علي محمد طه قائد ثاني الفرقة الأولى مشاة أن المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية للفرقة الأولى مشاة معلناً جاهزية الفرقة الأولى لإنفاذ أي حملة والمشاركة في أي مبادرة تخدم الولاية وإنسانها .

فيما أعلن الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى إستمرار الحملة ليومين عبر تقسيم المدينة إلى قطاعات لنقل النفايات وفتح المصارف وشاكراً كل الجهات المشاركة في الحملة داعياً الجميع للإسهام في إنجاح الحملة .

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