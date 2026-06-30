وزير التربية يشهد ختام فعاليات معرض “الصورة تحكي: صمود الوطن.. التعافي وفرحة العودة”

شهد د. التيجاني الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية مساء أمس الإثنين ختام فعاليات معرض “الصورة تحكي: صمود الوطن.. التعافي وفرحة العودة” بمركز أم درمان الثقافي، يرافقه قيادات التعليم بالوزارة ووزارة التربية بولاية الخرطوم.

وأشار وزير التعليم والتربية الوطنية إلى أهمية المعرض ومستوى المشاركة الكبير للمصورين والتشكيليين السودانيين ودورهم في التعريف بالثقافات الوطنية، مبينا أن المعرض سلط الضوء على حجم الانتهاكات والدمار والخراب الذي أحدثته المليشيا.

وشهد المعرض الذي نظمه نادي الإعلام السوداني في الفترة من 27- 29 يونيو الجاري إقبالا واسعا في يومه الأخير من قيادات العمل التنفيذي وأجهزة الإعلام والقنوات الفضائية إلى جانب طلاب المدارس والجامعات والجمعيات الطوعية والجمهور.

وجاءت الفعالية بمشاركة 13 من المصورين والتشكيليين السودانيين المقيمين بالداخل والخارج.

سونا