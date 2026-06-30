والي سنار يوجه بتسريع تأهيل مستشفى العيون وتشكيل لجنة ولائية لتنفيذ المشروع

عقد والي سنار اجتماعاً مشتركا اليوم ضم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور إبراهيم العوض ومدير عام وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالولاية الدكتور محجوب أحمد محمد بالإضافة إلى إدارة مستشفى سنار للعيون والجهات ذات الصلة .

و ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بقيام وتأهيل المستشفى بمدينة سنار، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أقرب وقت.

وقدم الدكتور ولاء الدين المعزل مدير مستشفى العيون تنويرا شاملا عن الحاجة الفعلية لقيام وتأهيل مستشفى العيون سنار

​وأقر الاجتماع توزيع تكلفة الصيانة والتأهيل بنسب محددة، شملت تخصيص (50%) لوزارة المالية بالولاية ، و(25%) لمحلية سنار بجانب (25%) تُغطى عبر الجهد الشعبي للمساهمة في إستكمال النواقص الهندسية والفنية.

​في السياق ذاته ولتسريع الخطى لتكملة مستشفى العيون تم تشكيل لجنة رسمية للإشراف والتنفيذ برئاسة المدير التنفيذي لمحلية سنار، وتحت إشراف وزير الصحة، فيما يتولى المدير الطبي لمستشفى العيون مهام العضو والمقرر. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة البنى التحتية، والغرفة التجارية محلية سنار والمقاومة الشعبية بالمحلية، بالإضافة إلى المدير الإداري للمستشفى، وذلك لضمان المتابعة الدقيقة والتنسيق المشترك.

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