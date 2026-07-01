والي شمال دارفور يهنئ قيادة الدولة والقوات المسلحة بانتصارات المحور الغربي

هنأ والي ولاية شمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت محمد وأعضاء حكومته السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومساعديه والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد حاكم إقليم دارفو بالانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة وجهاز المخابرات العامة والمقاومة الشعبية في المحور الغربي بمنطقتي أبوقمرة بولاية شمال دارفور وكلبس بولاية غرب دارفور.

وأشاد الوالي فى بيان صحفي، بصمود الشعب السوداني، وأهل ولاية شمال دارفور بصورة خاصة، أهل (فاشر الصمود والعزة) لالتفافهم خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة وتطهير البلاد من التمرد.

واعتبر الوالي أن انتصارات المحور الغربي تمثل خطوة مهمة نحو تحرير إقليم دارفور ورد المظالم إلى أهلها.

ودعا الوالي السودانيين إلى دعم القوات المسلحة والقوات المساندة في الصفوف الأمامية والاستنفار والنفرة الكبرى، ونبذ خطاب الكراهية، والتوحد خلف قيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وتفويت الفرصة على المتربصين والخونة الذين لا يريدون للسودان الاستقرار والتقدم والنماء .

وأكد أن النصر بات قريباً بإذن الله، وسيكون كل الوطن معافى وينعم بالأمن والأمان .

واختتم البيان بالدعاء لنصرة القوات المسلحة، والترحم على الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين.

سونا