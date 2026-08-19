وزارة التربية بالنيل الأبيض تتسلم مدرستين للنازحين بقوز السلام بكوستي بدعم من اليونيسف

تسلم وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية النيل الأبيض الأستاذ إسماعيل علي آدم، اليوم، مدرستين للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للنازحين بمنطقة قوز السلام بمحلية كوستي، نفذتهما منظمة حلم أخضر بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .

وجرت مراسم التسليم بحضور مدير المرحلة المتوسطة الأستاذ عبدالمجيد نورين، ومديرة المرحلة الابتدائية الأستاذة حنان الحاج، ومدير إدارة التدريب الدكتور صديق محمد آدم، ومسؤول قطاع المنظمات بالوزارة الأستاذ هاشم ميرغني، وممثلي منظمة اليونيسف ومنظمة حلم أخضر.

وتشمل المدرستان كامل المرافق الأساسية، من فصول ومكاتب وشبكات مياه وأسوار، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب النازحين بالمنطقة ، ويعزز جهود الولاية في استيعاب الطلاب المتأثرين بظروف النزوح.

وأشاد وزير التربية والتوجيه المكلف بالجهود التي تبذلها المنظمات العاملة في مجال التعليم، وفي مقدمتها منظمة اليونيسف لدعمها المتواصل لقطاع التعليم بالولاية، وثمن دور منظمة حلم أخضر في تنفيذ المشروعات المقترحة لإسناد التعليم وإنزالها على أرض الواقع.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تطوير البنى التحتية التعليمية وتأهيل المدارس وتوفير المدخلات الدراسية التي تحتاجها مدارس الولاية، واشار إلى أهمية استمرار الشراكة بين الوزارة والمنظمات لدعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية.

سونا