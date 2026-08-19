والي شمال كردفان يستقبل وفد المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين

اكد الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والي شمال كردفان خلال لقائه وفد المؤسسة السودانية لقدامي المحاربين بالولاية انها تمثل أساس الجيش مشيدا بوقفتها الوطنية المشرفة في معركة الكرامة ودعمها للقوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة مشيرا الى خبرات قدامى المحاربين واستجابتهم الوطنية السريعة لنداء الواجب الوطني

ودعا عبد الخالق الى ضرورة زيادة تأمين مدينة الابيض وقطع الطريق امام المليشيا المتمردة.

اوضح الأستاذ محمد ابراهيم نائب رئيس المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين بالولاية ان الزيارة بغرض تقديم التهنئة بالانتصارات التي تحققت في كافة المحاور مثمنا الدور الكبير والدعم المتواصل من حكومة الولاية للقوات المسلحة والقوات المشاركة معها مؤكدا جاهزية المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين لكل مراحل المعركة مبينا إن وصول والي الولاية عبر طريق الصادرات.

كشف عن تامين وسلامة الحركة المرورية بالإضافة الى تلاحم المواطن مع جيشه مما يوضح قوة الرسائل واهميتها ونهاية المليشيا المتمردة بالولاية معلنا جاهزيتهم الكاملة للمساهمة في كل مراحل البناء والتعمير ودعم المتحركات بالرجال.

سونا