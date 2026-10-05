رئيس الوزراء يلتقي مدير جامعة الخرطوم

إلتقى رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم مدير جامعة الخرطوم البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، وعميد كلية الطب بجامعة الخرطوم البروفيسور عبد السميع عبدالله وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.علي الشيخ السماني.

وتناول اللقاء سير الدراسة بجامعة الخرطوم والتجهيز للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦_٢٠٢٧م.

وأوضح مدير جامعة الخرطوم أن الدراسة قد بدأت بالفعل في بعض مجمعات الجامعة شملت مجمع التربية،وكلية التقنية والتنموية بمجمع كوبر، فيما تبدأ الدراسة بمجمع شمبات في غضون الأسبوعين القادمين.

وأبان مدير جامعة الخرطوم أن تسجيل الطلاب بمجمع الوسط سيتم يوم غدٍ الثلاثاء على أن تبدأ الدراسة للعام الجديد فيه يوم ٢٠٢٦/١١/١٥م ، منوهاً إلى أن إستقبال الطلاب في المجمع الطبي سيكون يوم ٢٠٢٦/١٠/١٨م ومن ثم تبدأ الدراسة.

وأكد البروفيسور عماد الدين عرديب أن العمل جاري الآن بداخليات الجامعة بكافة المجمعات المختلفة لإستقبال الطلاب للعام الجديد.