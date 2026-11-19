أدى والي ولاية شمال دارفور، الأستاذ الحافظ بخيت محمد، واللواء الركن عمر منصور حسن، قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، الاربعاء، بمدينة أم درمان، واجب العزاء للدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وقيادات الحركة، ولأسرة الفقيد في وفاة العميد محمد إسحق جربو، القيادي بحركة العدل والمساواة.

وكان الفقيد قد وافته المنية بالهند الأيام الماضية، إثر علة لم تمهله طويلاً، وذلك أثناء تلقيه العلاج.

ونقل والي الولاية تعازي ومواساة حكومة الولاية ولجنة الأمن ومواطني ولاية شمال دارفور إلى أسرة الراحل وزملائه في الحركة في هذا الفقد والمصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل البركة في ذريته.